Rige un alerta nivel amarillo por vientos fuertes en la cordillera y Puna salteña

Se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El alerta comprende la Cordillera de los Andes, y zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.



