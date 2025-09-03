 imagen

Rige un alerta nivel amarillo por vientos fuertes en la cordillera y Puna salteña

Así lo determinó el Servicio Meteorológico Nacional. Emitió la advertencia por fuertes vientos con vigencia a partir de las 12:00 y hasta las 18:00 de este miércoles para el área cordillerana.

Se esperan vientos del noroeste con velocidades de entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que pueden superar los 90 km/h, especialmente en los niveles más altos.

El alerta comprende la Cordillera de los Andes, y zona de Puna de los departamentos Cachi, La Poma, Los Andes, Molinos, Cafayate y San Carlos.

 


 

