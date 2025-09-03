El Samec a full con el Milagro

Este año, las autoridades de la Catedral calculan la presencia de 380 peregrinaciones con un estimado de más de 650 mil fieles presentes en la jornada de la procesión del Milagro.

Para ese día se dispuso de la colocación de un puesto fijo ubicado en Catedral Basílica.

Daniel Romero, director del Samec, encabezó un encuentro con los periodistas para anticipar el trabajo programado.

Anticipó que luego habrá puestos fijos intermedios en Villa San Antonio y en el ex peaje de Aunor.

En tanto el día de la procesión se dispondrán puestos fijos en Plaza 9 de Julio, Plaza Belgrano y un tercero en el Parque 20 de Febrero, además de 24 ambulancias en diferentes puntos cercanos al recorrido de las imágenes.

Ese día se contará con la colaboración del Ejército Argentino, servicios de emergencias de las provincias de Santiago del Estero, Jujuy, Catamarca y Tucumán, además unidades y profesionales de empresas privadas locales.