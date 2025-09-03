 imagen

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Un fallo histórico habilita tobilleras electrónicas en menores

La medida reemplaza la vigilancia policial. La Justicia Penal Juvenil de Salta declaró inconstitucional el reglamento de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, que impedía el uso de tobilleras electrónicas en adolescentes.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

La resolución, firmada por la jueza Tatiana Dip, habilita que los menores de 18 años procesados puedan cumplir arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.

Esto en lugar de estar sometidos a la consigna policial permanente, medida considerada estigmatizante y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

“Esto es algo muy innovador”, dijo Rosa Araya, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces Número 10 en la charla con Radio Salta. 

AM840

FM96.9

