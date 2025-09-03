Un fallo histórico habilita tobilleras electrónicas en menores
La medida reemplaza la vigilancia policial. La Justicia Penal Juvenil de Salta declaró inconstitucional el reglamento de la Unidad de Arresto Domiciliario por Monitoreo Electrónico, que impedía el uso de tobilleras electrónicas en adolescentes.
03 / 09 / 2025
La resolución, firmada por la jueza Tatiana Dip, habilita que los menores de 18 años procesados puedan cumplir arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.
Esto en lugar de estar sometidos a la consigna policial permanente, medida considerada estigmatizante y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.
“Esto es algo muy innovador”, dijo Rosa Araya, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces Número 10 en la charla con Radio Salta.