Un fallo histórico habilita tobilleras electrónicas en menores

La resolución, firmada por la jueza Tatiana Dip, habilita que los menores de 18 años procesados puedan cumplir arresto domiciliario bajo monitoreo electrónico.

Esto en lugar de estar sometidos a la consigna policial permanente, medida considerada estigmatizante y contraria a los estándares internacionales de derechos humanos.

“Esto es algo muy innovador”, dijo Rosa Araya, secretaria letrada de la Asesoría de Incapaces Número 10 en la charla con Radio Salta.