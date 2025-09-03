 imagen

Comerciantes salteños quieren levantar las ventas

Ofrecen a los clientes la posibilidad de comprar con MODO y 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Macro en todo el territorio provincial.

Esto gracias a un convenio firmado entre la Cámara de Comercio e Industria de Salta y esa entidad bancaria. 

“Todos los rubros mercantiles están incluidos salvo turismo y supermercados y locales gastronómicos”, explicó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio.

 

