Comerciantes salteños quieren levantar las ventas
Ofrecen a los clientes la posibilidad de comprar con MODO y 6 cuotas sin interés con las tarjetas de crédito del Banco Macro en todo el territorio provincial.
Salta Hoy
03 / 09 / 2025
Esto gracias a un convenio firmado entre la Cámara de Comercio e Industria de Salta y esa entidad bancaria.
“Todos los rubros mercantiles están incluidos salvo turismo y supermercados y locales gastronómicos”, explicó Gustavo Herrera, presidente de la Cámara de Comercio.