Milagro y seguridad: Crearon una aplicación para que los peregrinos bajen en sus celulares

Además de la App, la fuerza diagramó un operativo especial con la cobertura de más de 5 mil efectivos para el Milagro:

3200 de esos efectivos están destinados a la cobertura de las peregrinaciones, la novena y el Triduo.

En tanto 5100 uniformados trabajarán para el de la procesión del Milagro y el refuerzo de los patrullajes preventivos en barrios de toda la provincia, según comentó el comisario general Walter Toledo, subjefe de la fuerza.

A su turno el comisario Luis Ríos, director de seguridad de la Policía de Salta dio detalles de la aplicación de seguridad creada para brindar cobertura a las peregrinaciones.

La misma se denomina “Soy Peregrino” y se descarga de la página web o redes sociales de la Policía de Salta.

“La descarga es gratuita y no genera gastos de batería" dijo Rios al enumerar las características de la aplicación.