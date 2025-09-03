 imagen

Milagro y seguridad: Crearon una aplicación para que los peregrinos bajen en sus celulares

La herramienta es gratuita y fue creada por la Policía de la Provincia, según lo dieron a conocer esta mañana en una conferencia de prensa.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

Además de la App, la fuerza diagramó un operativo especial con la cobertura de más de 5 mil efectivos para el Milagro:  

3200  de esos efectivos están destinados a la cobertura de las peregrinaciones, la novena y el Triduo.

En tanto 5100 uniformados trabajarán para el de la procesión del Milagro y el refuerzo de los patrullajes preventivos en barrios de toda la provincia, según comentó el comisario general Walter Toledo, subjefe de la fuerza.

A su turno el comisario Luis Ríos, director de seguridad de la Policía de Salta dio detalles de la aplicación de seguridad creada para brindar cobertura a las peregrinaciones.

La misma se denomina “Soy Peregrino” y se descarga de la página web o redes sociales de la Policía de Salta. 

“La descarga es gratuita y no genera gastos de batería" dijo Rios al enumerar las características de la aplicación.

 

