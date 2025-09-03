Prorrogan la elección del cargo de Defensor del Pueblo
Fue una decisión tomada este martes por la Comisión de concejales para evitar que la selección de postulantes esté marcada por intereses políticos.
03 / 09 / 2025
“Vamos a elegir al seleccionado después de las elecciones de octubre”, dijo Darío Madile, presidente del Concejo Deliberante.
Además recordó que Martín Del Frari ya oficializó su renuncia a la banca del Concejo y fue aceptada para participar como aspirante al cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta.