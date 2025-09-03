 imagen

Prorrogan la elección del cargo de Defensor del Pueblo

Fue una decisión tomada este martes por la Comisión de concejales para evitar que la selección de postulantes esté marcada por intereses políticos.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

“Vamos a elegir al seleccionado después de las elecciones de octubre”, dijo Darío Madile,  presidente del Concejo Deliberante.

Además recordó que Martín Del Frari ya oficializó su renuncia a la banca del Concejo y fue aceptada para participar como aspirante al cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad de Salta. 

