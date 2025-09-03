 imagen

Salta irá a la Justicia para restituir las pensiones por discapacidad suspendidas

El gobernador Gustavo Sáenz anunció que instruyó al Fiscal de Estado a presentar un amparo contra la suspensión de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios. Reclama la devolución de los fondos retenidos y auditorías transparentes para evitar abusos

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

El gobernador de Salta advirtió que en la provincia “no se permitirá que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad” y anunció medidas judiciales frente a la decisión del Gobierno nacional y de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) de suspender las Pensiones No Contributivas por Invalidez.

El mandatario informó que instruyó al Fiscal de Estado de la Provincia para que presente una acción de amparo con el objetivo de restablecer de inmediato el pago de estas pensiones y otros beneficios afectados.

“Se solicita la intervención judicial para que se devuelvan los importes indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, expresó.

El reclamo provincial también incluye la exigencia de auditorías serias y transparentes que permitan detectar posibles casos de beneficios otorgados de manera irregular. En ese sentido, el gobernador remarcó: “No pueden pagar justos por pecadores. Sobre los responsables debe recaer todo el peso de la ley”.

Finalmente, ratificó su postura de acompañar a los sectores más vulnerables: “Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan”, subrayó.

 

 

 

AM840

FM96.9

