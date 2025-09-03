 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Salta presentó los campeonatos Argentino y Sudamericano de fisicoculturismo y Fitness

El Campeonato Argentino se desarrollará el 27 de septiembre, en la Usina Cultural, mientras que el Sudamericano se realizará al día siguiente en la misma sede.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

El certamen nacional será clasificatorio para el torneo continental, donde se entregarán importantes premios.

Gastón Galíndez comentó que se presentarán grandes deportistas nacionales e internacionales de todas las edades y ambos sexos.

