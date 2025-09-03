Salta presentó los campeonatos Argentino y Sudamericano de fisicoculturismo y Fitness
El Campeonato Argentino se desarrollará el 27 de septiembre, en la Usina Cultural, mientras que el Sudamericano se realizará al día siguiente en la misma sede.
03 / 09 / 2025
El certamen nacional será clasificatorio para el torneo continental, donde se entregarán importantes premios.
Gastón Galíndez comentó que se presentarán grandes deportistas nacionales e internacionales de todas las edades y ambos sexos.