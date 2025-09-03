Sáenz presentará un Amparo por las pensiones por discapacidad suspendidas por Nación

El gobernador Gustavo Sáenz instruyó a la Fiscalía de Estado de la Provincia a presentar una acción de amparo para exigir el restablecimiento urgente de las Pensiones No Contributivas por Invalidez y otros beneficios que fueron suspendidos “de manera ilegítima por el Estado Nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS)”.

Además, se solicitó la intervención judicial para que se devuelvan los importes “indebidamente retenidos, se asegure la continuidad de estas prestaciones y se garantice el respeto a la dignidad de las personas con discapacidad”, se informó.

Al respecto el gobernador Sáenz volvió a manifestar que "en Salta no permitiremos que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad".

El mandatario provincial también instó a que se realicen auditorías "serias y transparentes" sobre posibles beneficios otorgados de manera irregular, y que los responsables enfrenten las consecuencias legales que correspondan.

En ese sentido, enfatizó que "no pueden pagar justos por pecadores", asegurando que la suspensión masiva de beneficios afecta a quienes legítimamente los necesitan.

"Mi compromiso es estar siempre al lado de quienes más lo necesitan", concluyó el gobernador, subrayando el rol del Estado provincial en la defensa y protección de los derechos de todos los salteños.