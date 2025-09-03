Autoridades de Defensa Civil se reunieron con intendentes del departamento de Anta

El subsecretario de Defensa Civil, Juan Ignacio Vilchez participó de una reunión ampliada con los intendentes de Apolinario Saravia, Marcelo Daniel Moisés, de las Lajitas, Fernando Alabi, de General Pizarro, Francisco Antonio Pérez, y la senadora por Anta Navarro Alejandra Beatriz, autoridades de la localidad de El Quebrachal, para avanzar en importantes temas de agenda de trabajo para el último trimestre del año.

Vilchez puso especial énfasis a la iniciativa de la creación de las Defensas Civiles de los municipios de Apolinario Saravia, Las Lajitas, El Quebrachal y General Pizarro, que hasta la fecha no cuentan con estos organismos de abordaje para emergencias.. El único municipio que cuenta con Defensa Civil es Joaquín V. González.

En el encuentro interiorizó a los intendentes del Departamento de Anta sobre el Proyecto Chaco Resiliente desarrollado en la cuenca del Bermejo tomando en cuenta la labor desarrollada en los municipios del norte provincial en donde se explicó la trayectoria, el impacto y resultados.

En la mesa del encuentro se propuso compartir límites y desafíos identificados en el desarrollo e implementación del proyecto e intercambiar posibles acciones conjuntas con el Foro de Intendentes de Salta y en particular con los Municipios del Departamento de Anta.

Por último se subrayó que, con la conformación de equipos municipales se puede trabajar en la gestión de riesgo y la elaboración de distintos protocolos por eventos naturales adversos.

Participaron de esta reunión el director de Operaciones Matías Garrone, el jefe de Programa Capacitación y Difusión Cristian Ocaña, la representante de Relaciones Internacionales asesora técnica Guadalupe Simón, Beatriz Corral representante de la Fundación El Alto y Rubén Ruiz coordinador del proyecto Chaco Resiliente.