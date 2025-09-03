 imagen

EN VIVO 20:00 a 21:00 HRS

60 Municipios

Conducción: Marcelo Booth y Rubén Díaz

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

La Municipalidad acondiciona el canal Yrigoyen antes de la temporada estival

Los trabajos se están realizando desde el barrio 20 de Junio hasta las inmediaciones de la Terminal de Ómnibus. Se trata de uno de los desagües pluviales de mayor envergadura de la ciudad con 2.600 metros lineales en total.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el marco del plan de mantenimiento de los desagües pluviales de la ciudad, la Municipalidad se encuentra trabajando en la limpieza del canal Yrigoyen.

Los trabajos consisten principalmente en la remoción de los sedimentos acumulados y de los residuos que son arrojados en su interior. El objetivo es que el desagüe pluvial funcione de manera óptima durante la próxima temporada estival.

El operativo se desarrolla desde el barrio 20 de Junio hasta la intersección con la calle Pardo, cercana a la terminal de ómnibus.

El canal Yrigoyen es uno de los canales de mayor envergadura junto al Velarde, Juan XXIII y Tinkunaku. El mismo, cuenta con una extensión de 2.600 metros lineales, y es el que tiene mayor captación de agua.

Al igual que en todos los casos, la Municipalidad solicita evitar arrojar residuos dentro de los canales o en sus márgenes ya que esto puede ocasionar obstrucciones, anegamientos y focos infecciosos.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO