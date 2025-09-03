 imagen

La Policía desarticuló una banda delictiva que operaba en Cafayate

Fue un trabajo de la Dirección General de Investigaciones. Tres hombres fueron detenidos en el marco de una causa por múltiples hurtos ocurridos en fincas de la localidad. Intervino la Fiscalía Penal local.

03 / 09 / 2025

 

La Policía de Salta, por medio de la Dirección General de Investigaciones, desarticuló una banda delictiva por delitos contra la propiedad que operaba en Cafayate. La investigación inició por denuncias de damnificados por hurtos en fincas de la localidad.

En ese marco, efectivos de la Brigada de Investigaciones 6 allanaron ayer tres inmuebles en los barrios Socorro y San Isidro. Tres hombres mayores de edad fueron detenidos.

En los procedimientos, se secuestraron una camioneta y una moto que habrían sido utilizados para cometer los ilícitos, entre otros elementos de interés para la causa.

Intervino la Fiscalía Penal de Cafayate y el Juzgado de Garantías local.

