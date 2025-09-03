 imagen

Se viene la 1º Jornada "Jóvenes Activos"

Será este viernes 5 de 10 a 12. El objetivo es cuidar el medio ambiente. Se realizarán tareas de limpieza y se levantarán residuos. El punto de encuentro será la rotonda del Quirquincho. El recorrido llegará hasta la entrada a Castellanos por Ruta 28. Para sumarse, hay que llamar al 3875 453442.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

La Dirección General de Juventud y Niñez de la Municipalidad realizará este viernes 5 de agosto de 10 a 12 hs. la primera jornada denominada “Jóvenes Activos”. La misma será desde la rotonda del Quirquincho hasta la Ruta 28, entrada a Castellanos.

La directora General de Juventud y Niñez, Jimena Rosas, remarcó que esta actividad busca fomentar el compromiso social y el cuidado del medio ambiente limpiando los espacios libres de residuos.

La propuesta busca sumar alumnos de 4º y 5º año del secundario y voluntarios de todas las edades.

Durante el recorrido, la Municipalidad instalará puntos de hidratación para acompañar a los voluntarios y proporcionará todos los elementos de limpieza y seguridad para la actividad.

Quienes deseen sumarse a la actividad, podrán hacerlo comunicándose al 3875 453442.

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

