Scaloni, sobre la despedida de Messi: “Va a ser emotivo, especial y lindo”

Lionel Scaloni no pudo contener las lágrimas en la conferencia de prensa que brindó este mediodía, luego de ver emocionado a uno de los periodistas en la sala. Todo se dio en la previa a la chance de que Lionel Messi pueda jugar mañana con la Selección Argentina (frente a Venezuela) su último partido en el país.

Mientras escuchaba la pregunta de uno de los reporteros de la sala, el entrenador lo interrumpió: "¿Está llorando el? ¿Está emocionado?". Ante la risa generalizada, contestó: "No era mi intención". "Me diste la alegría más grande de mi vida", replicó del otro lado el periodista. Segundos después, el técnico se frotó los ojos y se lo vio con lágrimas en su rostro, en un gesto que conmovió a todos los presentes.

Al ser consultado por la posibilidad de que Messi no viaje a Ecuador para la última fecha, Scaloni subrayó que “en principio, todos van a viajar a Ecuador”, y se refirió al estado en el que encontró al arquero Emiliano “Dibu” Martínez por su traspaso frustrado al Manchester United: “Está bien, al final no se hizo su pase, pero ayer estaba de cumpleaños, alegre y bien. Lógicamente habrá tenido ilusión de jugar en el Manchester United, pero es un chico positivo que ya está pensando en nosotros. Lo vi bien en líneas generales”.

Por otra parte, adelantó que Messi va a ser titular contra Venezuela y dio detalles sobre otros jugadores: “Otamendi no entrenó porque tenía un pequeño problema, pero en principio va a estar disponible. Alexis (Mac Allister) llegó tarde y no pudo entrenar todavía así que lo más probable es que no esté de arranque”. Y añadió: “El martes entrenamos con la mitad de jugadores porque muchos habían jugado el domingo, pero hoy ya es al 100%”.

“A lo mejor le demos alguna oportunidad a un chico para que pueda jugar. Por suerte estamos en condiciones de poder hacerlo”, señaló Scaloni.