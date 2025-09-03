Milei encabezó la primera reunión de equipo tras la filtración de los audios de Spagnuolo y Karina Milei

El presidente Javier Milei encabezó esta mañana la primera reunión de Gabinete luego de las filtraciones de los audios del extitular del ANDIS Diego Spagnuolo y de los que se le atribuyen a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que dieron lugar a una profunda crisis en las filas libertarias.

Esta mañana, luego de la llegada del vocero presidencial, Manuel Adorni, el mandatario cruzó el Salón de los Bustos de Casa Rosada a las 8.57, para media hora más tarde, dar inicio al intercambio con los miembros de su equipo, y encarar un súper miércoles cargado de actividades.

Lo cierto es que el impacto de las supuestas confesiones del extitular de ANDIS, quien reveló la existencia de un sistema de pedido de coimas instrumentado por el armador del interior Eduardo “Lule” Menem bajo las órdenes de la menor de los Milei impactó de lleno en la gestión.

La propia ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anticipó el pasado miércoles que ampliarán la denuncia contra los periodistas del stream Carnaval, el primer medio en difundir los audios, que complementa la medida cautelar ordenada por el juez Alejandro Maraniello que prohíbe la difusión del material.

La de esta mañana configura la primera reunión tras el estallido del tema el pasado martes 19 de agosto. La última se dio el viernes 15 del mismo mes, cuando el mandatario invitó a almorzar a sus colaboradores y proyectó la película Homo Argentum protagonizada por el actor Guillermo Francella.

En la previa a la reunión, el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger, anticipó esta mañana durante su participación en el ciclo “Diálogos” organizado por la Fundación Mediterránea en el Hotel Alvear, que la coordinación del acto de cierre de campaña bonaerense que se celebrará esta tarde en el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Trujui del municipio de Moreno, formaría parte del temario.

Para eso, desde las 9.30, en la mesa ovalada del salón Eva Perón, lo secundaron el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis “Toto” Caputo (Economía), Luis Petri (Defensa), Mario Lugones (Salud) y Sandra Pettovello (Capital Humano).

Con algunos minutos de demora, Sturzenegger se sumó al encuentro que incluyó al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y las secretarias Karina Milei (general de la Presidencia) y María Ibarzabal Murphy (Legal y Técnica).

Tanto Menem como la menor de los Milei se encuentran desde hace días en el centro de la escena pública luego de que se filtrara un nuevo audio que se le atribuye a la funcionaria, cuyo origen fue detectado por el legislador de La Libertad Avanza, quien denunció que fue grabado de manera ilegal en el Congreso.

Completaron la lista de presentes el asesor presidencia, Santiago Caputo; el portavoz, Manuel Adorni; y el titular del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausilli.

Los únicos dos ausentes fueron el canciller Gerardo Werthein, quien aseguró tener algunas líneas de fiebre, y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), con agenda en el exterior.

La polémica por el cierre de campaña bonaerense



La elección de la sede del acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza, camino a los comicios del domingo por la composición de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, es fuertemente cuestionada por la gobernación a cargo de Axel Kicillof.

Sin embargo, en Casa Rosada no toman en cuenta sus dichos y por estas horas se mantienen firmes en lo organizado. “Si quieren venir, que vengan”, retrucó al respecto una importante voz con acceso al despacho presidencial.

El primero en exponer las dificultades del lugar fue el ministro de seguridad provincial, Javier Alonso, quien alertó que el Club Villa Ángela, ubicado en el barrio Trujui del municipio de Moreno, no cumple con las condiciones de seguridad necesarias para recibir al Presidente.

Según detalló el funcionario bonaerense tiene “múltiples deficiencias en cuanto a infraestructura, accesibilidad y seguridad”, lo que representa un riesgo para los asistentes.

Asimismo, en paralelo al inicio de la reunión de Gabinete, el gobernador Axel Kicillof hizo lo propio a través de un comunicado en el que planteó que "cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse" durante el acto será responsabilidad directa de Milei. Además, solicitó a los vecinos de ese distrito que no asistan al evento.

"Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer", sentenció.



Pese a la adversidad de la locación, no está en los planes de la administración libertaria modificar la hoja de ruta de esta tarde en la Primera Sección Electoral. Los idea es que el jefe de Estado y su Gabinete, con la presencia de la secretaria general de la Presidencia, formen parte del acto.

Se trata de la porción de la provincia que, según las mediciones que consulta el oficialismo, arroja que La Libertad Avanza aventaja por un escaso margen a Fuerza Patria.

La agenda de Milei no termina en el municipio de Moreno. Por la noche, a las 23, el mandatario y la delegación presidencial que lo escoltará, partirá rumbo a Los Ángeles en un nuevo viaje exprés por Estados Unidos.