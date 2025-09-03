La Municipalidad recibió a Baltazar Frezze Pissoni, campeón del Rally de San Juan

La Municipalidad recibió una visita de lujo, se trata de Baltazar Frezze Pissoni, salteño sensación en el mundo de las motos, quien recientemente fue campeón del Rally de San Juan.

El joven de 20 años se reunió con Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes, esta mañana en las oficinas de Intendencia.

Baltazar corre en moto desde los 17 y sueña con participar en el Dakar. Además, estudia abogacía y entrena a diario con estrellas de talla mundial como Kevin y Luciano Benavides.

«Fue un Rally duro, pero pudimos volver con el primer puesto después de mucho trabajo. Fueron cuatro etapas, donde hubo lluvia, nevada y mucho frío. De igual manera, pude sacar una carrera prolija adelante, haciendo lo que tenía que hacer, y pude traer el 1° lugar para Salta», dijo el piloto salteño, quien en octubre emprenderá viaje hacia Marruecos, donde empezará su proceso de clasificación al Dakar 2027.

El reciente campeón también agradeció a la Municipalidad de Salta por la invitación, el apoyo y por visualizar al Rally Ride, una disciplina que está creciendo a grandes pasos.

«Estoy aprendiendo de los mejores de la historia que son Kevin y Luciano (Benavides). La verdad que sin ellos no podría haber llegado a donde estoy llegando porque me abrieron las puertas, me enseñaron absolutamente todo sobre esta disciplina que no es fácil», expresó.

El municipio agradece la visita de Baltazar Frezze Pissoni, quien es un ejemplo para todos los jóvenes salteños que aman el deporte y, que además fomenta la actividad física, que es uno de los objetivos primordiales de la gestión.