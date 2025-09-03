Caso Matías Jurado: confirman cuatro ADN positivos y aún restan dos por cotejar

En el marco de la causa, el fiscal informó que en el último mes se entrevistó a más de cien testigos y se desplegó un importante operativo que incluyó la participación de un grupo de canes de Catamarca. Además, en los últimos 30 días se realizaron dos audiencias imputativas.

Por su parte, la bioquímica Ramella precisó que ya se confirmaron cuatro ADN: los de Anachuri, Sosa y dos perfiles más, entre ellos el de Miguel Ángel Quispe, quien había sido visto por última vez en junio y cuya muestra dio resultado positivo. De esta manera, Quispe se suma como la tercera víctima confirmada dentro de la causa.

Según detalló la especialista, el estudio de ADN se realizó en dos etapas. En la segunda se analizaron 61 muestras, de las cuales 24 resultaron positivas. Hasta el momento, se cuentan con 21 perfiles aptos para cotejar y dos perfiles abiertos pendientes de análisis.

El fiscal Beller adelantó que, en base a los resultados, el principal imputado será acusado por cuatro homicidios agravados. La investigación continúa con apoyo del CINDAC en el análisis de nuevas pruebas.

