Se diagramó el paso de las peregrinaciones por la obra del Plan Vial Zona Sur

En vistas a la fiesta del Milagro que se vivirá en pocos días más, la Municipalidad diagramó un operativo especial para que las peregrinaciones que lleguen por el sur de la ciudad puedan hacerlo de manera normal por la avenida Ex Combatientes de Malvinas, teniendo que cuenta que se encuentra en desarrollo la obra del Plan Vial Zona Sur.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas, manifestó que “estamos trabajando de manera conjunta con diversas áreas involucradas en lo que será fiesta del Milagro porque queremos que el ingreso de las peregrinaciones sea de manera segura y directa al centro de la ciudad”.

“Por ello, y en particular, los grupos que ingresen por Santa Ana podrán hacerlo de manera normal por la calzada de la avenida Ex Combatientes de Malvinas, donde estamos desarrollando el Plan Vial Zona Sur”, remarcó el funcionario.

“Pero para prevenir algún tipo de daño o riesgo en la obra de recuperación de la calzada, vamos a realizar desvíos para los camiones y camionetas que suelen acompañar a las peregrinaciones; que podrán hacerlo a través de vías alternativas debidamente señalizadas”, detalló Viola.

A su vez, se dispondrán de zonas seguras y demarcadas donde se podrán apostar los vecinos que quieran colaborar con las distintas peregrinaciones que circulen por dicha avenida.

Es importante destacar que, para los días que comiencen a ingresar los peregrinos, las maquinarias serán guardadas en los galpones para prevenir riesgos en el paso de la gente y los vehículos de apoyo.