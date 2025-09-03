Convocatoria abierta para inscribirse a Familia Solidaria en Salta Capital, Orán y Metán

El Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia informó que se encuentra activa y sin plazo límite la convocatoria para ser parte del programa de Acogimiento Familiar llamado Familias Solidarias en tres municipios: Salta Capital, Orán y Metán.

Este programa brinda una oportunidad para que aquellos chicos y chicas que necesitan cuidado y protección por un tiempo breve, fuera de sus ámbitos familiares de origen, no ingresen a un hogar institucional sino que cuenten con un entorno familiar solidario, amoroso, responsable que se ha preparado para acoger momentáneamente gracias a un proceso de acompañamiento que brinda un equipo interdisciplinario de la Secretaría de Primera Infancia, Niñez y Familia del Ministerio de Desarrollo Social.

En nuestra provincia, se está por cumplir un año desde la existencia de este programa. Familias salteñas ya han vivido la experiencia preparatoria para brindar acogimiento temporal a niñas y niños pequeños. Han transitado el proceso de formación para certificarse como una Familia Solidaria con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario conformado por profesionales en Psicología, Trabajo Social y Psicopedagogía que integran este programa que actualmente funciona dentro de la Dirección de Sistemas Alternativos de la Subsecretaría de Niñez y Familia.

Quienes deseen registrarse para ser una Familia Solidaria pueden inscribirse de manera gratuita y sin plazo límite ingresando a

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN SALTA CAPITAL: http:// http://bit.ly/4dTjTCWy

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN ORÁN: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpR-ek_UP0w2Dvo3JoV0p5fHWyrMwY7xB6cifF70j50Jao6g/viewform?usp=header

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN METÁN: https://forms.gle/KbkkcedauavM3JvR7

También pueden acceder al formulario de inscripción escaneando el código QR que se comparte aquí.