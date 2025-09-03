Entregaron elementos deportivos en el Club Universitario de Hockey

En las instalaciones del Club Universitario Rugby Club se llevó adelante una charla interactiva sobre hockey destinada a entrenadores, referentes deportivos, árbitros, jugadoras y público en general. La actividad estuvo a cargo de Rocío Sánchez Mocchia, ex Leona y referente del hockey nacional.

El acto fue encabezado por la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia; el secretario de Deportes, Ignacio García Bes; y el subsecretario de Deportes, Federico Abud, quienes remarcaron la importancia de fortalecer a las instituciones deportivas y generar instancias de capacitación con referentes de nivel nacional.

Durante la jornada, además, se realizó la entrega de elementos deportivos de iniciación —palos de hockey y bochas— a los clubes Mitre, San Antonio, Juventud Antoniana, Central Norte, San Isidro, Grand Bourg, Cachorros, Gimnasia y Tiro, Tigres, Jockey, Universitario, Popeye y Sirio Libanesa.

La ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, señaló: “Desde el Gobierno de la Provincia impulsamos la capacitación y la entrega de recursos para nuestros clubes, porque creemos en el deporte como derecho y como espacio de encuentro. La presencia de Rocío es un ejemplo inspirador para todas y todos.”

El secretario de Deportes, Ignacio García Bez, agregó: “Este tipo de acciones fortalecen a nuestros clubes y garantizan que los jóvenes tengan las herramientas necesarias para iniciarse en el deporte. La experiencia de una ex Leona es un valor agregado enorme para la formación de nuestras jugadoras y jugadores.”

Con estas acciones, el Gobierno de la Provincia de Salta reafirma su compromiso con la inclusión, el fortalecimiento de las instituciones y el acompañamiento al desarrollo deportivo en todo el territorio provincial.