Transformación digital para fortalecer empresas agroindustriales locales

En nuestra provincia, 28 pequeñas y medianas empresas (27 salteñas, 1 tucumana), participarán en el Programa de Transformación Digital para PyMEs de Alimentos. Formar parte del mismo les permitirá potenciar la comercialización de sus productos mediante herramientas prácticas, rápidas y de forma sostenible, a través del programa se busca gestionar, liderar e innovar en el mundo de los negocios de la era digital, obteniendo instrumentos para estimular un cambio.

Directivos y/o responsables de PyMEs de alimentos y bebidas con agregado de valor, obtendrán formación sobre cómo crear una cultura de aprendizaje continuo en una organización con cultura digital, análisis de datos en canales digitales y resultados, ventas en canales digitales, marca y presencia digital, inteligencia organizacional en entornos digitales, E-Commerce, generación de súper ganancias con inteligencia artificial y modelos de negocios digitales, empresas inteligentes.

Las empresas que representarán a la provincia de Salta son: Molinos San Bernardo, Masse Pastelería, Asociación Civil Abierta Consejo de la Denominación de Origen del Pimentón del Valle Calchaquí, Cristal Apícola, Tahuainti Miel de Uva Dulces Chicoana, Yama Sabores Ahumados, Cosa de Machos, Frutas Tropicales Las Abuelas, Panadería Fernández, Dac Salta, Díaz-Ocaña, DMC Agroindustrial, Agro San Pedro - Campo Quijano, El Mangrullo, Alfajores Salta, Gastón Larrán Miel, Deka y Co., Lácteos Amasuyo, Grupo Colomé, Ortiz SA, Comé Sano!, El Nuevo Cerdo, Astillas de Plata, Huevos K, Momo Pasta de Maní, Bodega Belén de Humanao, Campovita SAS (Tucumán).

Los rubros de las empresas alimenticias son:

• Molinos y panaderías.

• Vinos, granos, legumbres, semillas, especias.

• Empresas apícolas y productoras de miel.

• Procesadoras de frutas secas y de pimiento para pimentón.

• Fábricas de chocolates, quesos, yogurt, helados y dulce de leche.

• Productores de comidas envasadas, elaborados de carne vacuna, pollo y cerdo; dulces y conservas. Salsas y aderezos.

• Empacadoras de huevos y fabricantes de alfajores y dulces artesanales.

El Programa de Transformación Digital para PyMEs de Alimentos es un curso organizado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y cuenta con la gestión y colaboración del Gobierno de la Provincia de Salta.