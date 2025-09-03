Niegan haber pausado el acuerdo con EEUU para que los argentinos no necesiten la visa

El Ministerio de Seguridad negó hoy las "versiones absolutamente infundadas que circularon en los últimos días respecto a una supuesta interrupción del proceso de admisión de la República Argentina al Visa Waiver Program", tendiente a que los ciudadanos que viajen a los Estados Unidos ya no necesiten tramitar una visa para poder ingresar.

La cartera que lidera Patricia Bullrich sostuvo en un comunicado que "dicho proceso continúa en curso, en el marco de la cooperación con el gobierno de los Estados Unidos".

"Asimismo, se aclara que las recientes visitas de funcionarios argentinos a ese país no guardan relación alguna con el Visa Waiver Program. En medio de las múltiples desinformaciones difundidas durante la campaña electoral, el Ministerio de Seguridad Nacional ratifica su compromiso con la transparencia y con brindar información veraz", finalizó el texto.

El propio presidente Javier Milei se hizo eco del tema en su cuenta de X: "Otra vez los medios mintiendo", escribió, al mismo tiempo que citó la desmentida que hizo también el Departamento de Seguridad (DHS) estadounidense.

El posteo de esa cartera norteamericana en redes sostuvo: "No hay ningún documento nuevo ni adicional relacionado con el programa de exención de visas pendiente de firma con Argentina. El DHS espera trabajar con funcionarios argentinos en el futuro".

Durante la jornada habían circulado rumores sobre una posible decisión de la Casa Blanca de dejar en pausa el proceso de Visa Waiver Program (VWP) para que los argentinos puedan viajar a Estados Unidos sin tramitar antes la visa.

Más específicamente fue el sitio Axios, que suele filtrar antes que los grandes medios tradicionales de los Estados Unidos decisiones del gobierno norteamericano, el que informó que el secretario de Estado Marco Rubio habría decidido suspender una segunda reunión que se iba a realizar esta semana en Washington sobre el Visa Waiver Program.

"El Departamento de Estado ha mostrado su preocupación por un escándalo de corrupción que está afectando al gobierno de Milei, y quería mantener más conversaciones con Argentina al respecto antes de llegar a un acuerdo sobre visados", sostuvo el párrafo del texto subido en Axios.

El VWP es el sistema que permitiría a los ciudadanos extranjeros viajar a Estados Unidos por turismo o negocios hasta 90 días sin necesidad de tramitar una visa.

El proceso para que la Argentina se sume a ese sistema (sólo Chile forma parte del mismo en la actualidad entre los países de Sudamérica) se formalizó en julio pasado en el marco de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional de EEUU, Kristi Noem.