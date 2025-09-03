El Comité de Turismo de la Ciudad presentó el plan de acción para los próximos meses

Se llevó adelante una nueva reunión del Comité de Turismo de la Ciudad de Salta, donde se presentó el balance de acciones realizadas durante el mes de agosto, el informe estadístico correspondiente y el plan de acción previsto para septiembre a diciembre.

El encuentro tuvo lugar en el Hotel Alejandro I y se presentaron los eventos destacados en los que la ciudad participó durante agosto, resaltando: Meet Up, Hotelga, Travel Sale y Gnetwork, instancias que posicionaron a la Ciudad de Salta como un destino competitivo a nivel nacional e internacional.

Asimismo, se presentaron las estrategias y actividades previstas hasta fin de año, orientadas a seguir potenciando el desarrollo del sector turístico local, acompañando al sector privado y consolidando a la ciudad como un destino atractivo, diverso y sostenible.

Durante la reunión estuvieron presentes autoridades municipales: Fernando García Soria, coordinador del Ente de Turismo municipal; Julieta del Carpio, subsecretaria de Desarrollo de la Oferta; Juan Manuel Contreras, subsecretario de Promoción Turística.

Mientras que por el sector privado se hicieron presentes: Juan Chiban presidente de la Camara, Hotelera, Gastronómica y Afines de Salta; Lia Rivella, presidenta de la Asociación Salteña de Agencias de Turismo; Patricio Barbarán, presidente del Salta Conventions Bureau; Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo; Gustavo Ibarra por la Cámara de comercio; Diego Patrón Costas, presidente de AHT Filial Salta y Mariana Farjat, también por AHT Filial Salta.