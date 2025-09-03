Un vehículo denunciado como desaparecido en Rosario de Lerma fue recuperado en Río Negro

El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, informó que, tras una denuncia por la retención indebida de un vehículo Renault Logan, se logró la recuperación efectiva del rodado en Cipolletti.

El 1 de febrero de 2025, la propietaria entregó su vehículo en préstamo a un conocido mediante un contrato firmado, al que le alquiló el auto por dos días a cambio de un pago y un depósito. Sin embargo, en la fecha pactada para la devolución, el hombre no respondió los mensajes ni devolvió el vehículo. Posteriormente, alegó que había prestado el automóvil a un tercero, quien no se lo había devuelto.

Ante esta situación, la denunciante intentó localizar al responsable en distintos domicilios, pero constató que varios de ellos eran inexistentes o presentaban irregularidades. Además, nunca tuvo contacto directo con la documentación oficial del supuesto arrendatario, lo que generó sospechas de una maniobra fraudulenta.

Durante la investigación, desde la Fiscalía se dispusieron diversas diligencias, que incluyeron entrevistas con la damnificada y testigos, perfilamiento y seguimiento del acusado, consulta a cámaras lectoras de dominio para rastrear el vehículo, y verificación de los domicilios vinculados al investigado. Asimismo, se solicitaron y ejecutaron órdenes de allanamiento en propiedades relacionadas con el sospechoso.

Los resultados de las medidas permitieron determinar que el vehículo fue objeto de un delito de estafa con retención indebida y robo, por lo que el fiscal Escalante emitió el pedido de secuestro correspondiente.

Finalmente, durante un control de rutina realizado por el Cuerpo de Seguridad Vial de Cipolletti, se recuperó el vehículo. El automóvil circulaba con una patente apócrifa y documentación irregular, lo que llamó la atención del personal policial. Tras un seguimiento controlado, se constató que la cédula de identificación no cumplía con las medidas de seguridad y que los números de motor y chasis no coincidían con el dominio exhibido, confirmando que la patente original estaba vinculada a una causa judicial por robo.

Actualmente, se aguarda la autorización del Juzgado de Garantías Nº 8 para la entrega formal del vehículo. El fiscal solicitó que el auto sea retenido en Río Negro, y se espera que la jueza local habilite su entrega, para que la propietaria pueda viajar a la provincia y recuperar su rodado.