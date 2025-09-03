 imagen

PROX. 08:00 a 9:00 HRS

 

Control Ciudadano

Programa de asesoramiento sobre los derechos del consumidor.  También hay columnistas especializados en el área previsional y de derecho laboral.

PROX. 09:00 a 11:00 HRS

 

Sin Filtro

Magazine informativo y de opinión.

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Niños de la Fundación H.O.P.e celebraron su día en el Museo de la Ciudad

Los más pequeños y sus familias visitaron hoy el edificio histórico y disfrutaron de una jornada especial colmada de alegría y diversión, con juegos, espectáculos y diferentes actividades.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

La Agencia de Cultura Activa, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y el Museo de la Ciudad llevaron adelante un emotivo festejo por el Día del Niño junto a los chicos que asisten a la Fundación H.O.P.e.

Durante la tarde, los niños y sus familias visitaron el edificio histórico, que actualmente exhibe 35 obras realizadas por estudiantes del proyecto MUES, entre pinturas, esculturas, cerámicas, grabados e instalaciones.

La celebración continuó con juegos didácticos, un show de la payasita Caramelito y la presentación musical de la cantante Mía Rivelli. Además, se repartieron golosinas, hubo sorteos y se compartió una riquísima merienda.

El festejo se convirtió en una verdadera oportunidad de encuentro, donde la cultura y la recreación se unieron para regalar sonrisas y momentos de felicidad, en una jornada colmada de alegría y diversión.
 

