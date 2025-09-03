Niños de la Fundación H.O.P.e celebraron su día en el Museo de la Ciudad

La Agencia de Cultura Activa, la Subsecretaría de Desarrollo Humano y el Museo de la Ciudad llevaron adelante un emotivo festejo por el Día del Niño junto a los chicos que asisten a la Fundación H.O.P.e.

Durante la tarde, los niños y sus familias visitaron el edificio histórico, que actualmente exhibe 35 obras realizadas por estudiantes del proyecto MUES, entre pinturas, esculturas, cerámicas, grabados e instalaciones.

La celebración continuó con juegos didácticos, un show de la payasita Caramelito y la presentación musical de la cantante Mía Rivelli. Además, se repartieron golosinas, hubo sorteos y se compartió una riquísima merienda.

El festejo se convirtió en una verdadera oportunidad de encuentro, donde la cultura y la recreación se unieron para regalar sonrisas y momentos de felicidad, en una jornada colmada de alegría y diversión.

