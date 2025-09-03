Presentan hoy el operativo de salud para la fiesta del Milagro
El Ministerio de Salud Pública presentará el operativo sanitario especial para las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.
Salta Hoy
03 / 09 / 2025
La conferencia se realizará hoy a las 10 en el Centro Cívico Grand Bourg.
El director del SAMEC, Daniel Romero, y la jefa de Bromatología, Marta Chuchuy, encabezarán el encuentro.
Los funcionarios explicarán las acciones y recursos que se implementarán para cuidar a los peregrinos.
También se habilitarán puntos de atención para emergencias.
Médicos especialistas ofrecerán recomendaciones sobre salud y prevención de enfermedades.
Se dará especial énfasis a la hidratación durante la peregrinación.
El objetivo es garantizar el bienestar de todos los asistentes.