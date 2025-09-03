 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Presentan hoy el operativo de salud para la fiesta del Milagro

El Ministerio de Salud Pública presentará el operativo sanitario especial para las festividades en honor al Señor y la Virgen del Milagro.

Salta Hoy

03 / 09 / 2025

 

La conferencia se realizará hoy a las 10 en el Centro Cívico Grand Bourg. 

El director del SAMEC, Daniel Romero, y la jefa de Bromatología, Marta Chuchuy, encabezarán el encuentro. 

Los funcionarios explicarán las acciones y recursos que se implementarán para cuidar a los peregrinos. 

También se habilitarán puntos de atención para emergencias. 

Médicos especialistas ofrecerán recomendaciones sobre salud y prevención de enfermedades. 

Se dará especial énfasis a la hidratación durante la peregrinación. 

El objetivo es garantizar el bienestar de todos los asistentes.

 

 


 

AM840

FM96.9

