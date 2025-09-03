Presentan hoy el operativo de salud para la fiesta del Milagro

La conferencia se realizará hoy a las 10 en el Centro Cívico Grand Bourg.

El director del SAMEC, Daniel Romero, y la jefa de Bromatología, Marta Chuchuy, encabezarán el encuentro.

Los funcionarios explicarán las acciones y recursos que se implementarán para cuidar a los peregrinos.

También se habilitarán puntos de atención para emergencias.

Médicos especialistas ofrecerán recomendaciones sobre salud y prevención de enfermedades.

Se dará especial énfasis a la hidratación durante la peregrinación.

El objetivo es garantizar el bienestar de todos los asistentes.



