El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Alerta nivel amarillo por tormentas de variada intensidad en el norte de la provincia

El Servicio Meteorológico Nacional detalló que el área afectada comprende el departamento General San Martín, y la zona de Yunga de los departamentos Iruya, Orán y Santa Victoria, y el departamento Rivadavia.

Salta Hoy

30 / 09 / 2025

 

El organismo detalló que la vigencia del alerta es desde las 18:00 y hasta la medianoche de este martes 30 de septiembre. 

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. 

Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.

 

AM840

FM96.9

  Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

