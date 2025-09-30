Alerta nivel amarillo por tormentas de variada intensidad en el norte de la provincia

El organismo detalló que la vigencia del alerta es desde las 18:00 y hasta la medianoche de este martes 30 de septiembre.

El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes.

Se espera que las mismas estén acompañadas de abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo, frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional e intensas ráfagas.

Se prevén valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.