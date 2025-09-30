 imagen

Comenzó hoy el pago de sueldos a la Administración Pública de la provincia

El cronograma se extenderá hasta el jueves. Mirá los detalles.

Salta Hoy

30 / 09 / 2025

 

El Gobierno de Salta dio a conocer el cronograma de pago de sueldos correspondiente al mes de septiembre de 2025.

  • Martes 30 de septiembre: se abonará la Compensación Transitoria Docente.
  • Miércoles 1 de octubre: percibirán sus haberes los sectores de Salud y Seguridad.
  • Jueves 2 de octubre: será el turno de Educación y el resto de la Administración Pública Provincial.

De esta manera, el Gobierno provincial continúa cumpliendo en tiempo y forma con las obligaciones salariales, garantizando previsibilidad a los trabajadores estatales.

 

