EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Caso Jimena Salas: Continúa hoy el juicio con la etapa de testimoniales

Este lunes se extendieron los testimonios de efectivos policiales que explicaron cómo se llegó a la detención de los hermanos Saavedra como imputados del violento femicidio de Salas ocurrido en Vaqueros en el año 2017.

Salta Hoy

30 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En varias alocuciones se hizo referencia a las fotografías del perro caniche encontradas en el celular de la víctima que coinciden con los testimonios de los vecinos quienes comentaron que días previos al hecho, un hombre llegó preguntando por el dueño de un perro caniche gris extraviado.

El sujeto le pidió a la vecina dejar en su casa al perro, pero la mujer se negó. Finalmente el sujeto brindó a la vecina un número telefónico que era el mismo al número del fallecido Javier Saavedra con la diferencia de un dígito.

También se señalaron la coincidencia entre el vehículo descrito por los testigos y los autos de propiedad de la familia Saavedra, entre otros puntos.

 

