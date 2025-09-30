Caso Jimena Salas: Continúa hoy el juicio con la etapa de testimoniales
Este lunes se extendieron los testimonios de efectivos policiales que explicaron cómo se llegó a la detención de los hermanos Saavedra como imputados del violento femicidio de Salas ocurrido en Vaqueros en el año 2017.
En varias alocuciones se hizo referencia a las fotografías del perro caniche encontradas en el celular de la víctima que coinciden con los testimonios de los vecinos quienes comentaron que días previos al hecho, un hombre llegó preguntando por el dueño de un perro caniche gris extraviado.
El sujeto le pidió a la vecina dejar en su casa al perro, pero la mujer se negó. Finalmente el sujeto brindó a la vecina un número telefónico que era el mismo al número del fallecido Javier Saavedra con la diferencia de un dígito.
También se señalaron la coincidencia entre el vehículo descrito por los testigos y los autos de propiedad de la familia Saavedra, entre otros puntos.