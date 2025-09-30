Recorren escuelas con talleres del buen trato al adulto mayor

“Queremos que los niños y jóvenes tengan conciencia del valor de la presencia de las personas mayores en una familia o en una comunidad”, dijo Nicolás O'Brien, responsable de la secretaría.

“Los abuelos tienen el poder de la experiencia” pero si nadie los valora, se pierde el peso de su presencia en las Ciudades y Pueblos”, manifestó O'Brien.