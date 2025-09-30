Recorren escuelas con talleres del buen trato al adulto mayor
Se trata de actividades organizadas por la Secretaría de Adultos Mayores del Gobierno de la provincia a propósito del Día Mundial de las Personas Mayores que se recuerda cada 1 de octubre.
Salta Hoy
30 / 09 / 2025
VER GALERÍA
“Queremos que los niños y jóvenes tengan conciencia del valor de la presencia de las personas mayores en una familia o en una comunidad”, dijo Nicolás O'Brien, responsable de la secretaría.
“Los abuelos tienen el poder de la experiencia” pero si nadie los valora, se pierde el peso de su presencia en las Ciudades y Pueblos”, manifestó O'Brien.