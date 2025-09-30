Falleció el hombre internado por graves lesiones en accidente de motocicleta

[Imagen ilustrativa]

En el incidente, un hombre de 44 años y una menor de 15 años cayeron de su motocicleta.

Ambos fueron internados, pero mientras la menor recibió el alta tras ser diagnosticada con politraumatismo, el hombre permaneció en estado crítico.

Lamentablemente, a las 5 de la mañana de este lunes, falleció en el hospital San Bernardo debido a la gravedad de las heridas.

Con este deceso, el número de víctimas fatales en agosto en accidentes de tránsito asciende a 11, superando las 8 registradas el mismo mes del año anterior.

Hasta ahora, septiembre ya cuenta con 9 muertes, una más que en 2024.