EN VIVO 11:00 a 13:00 HRS

El mediodía de Radio Salta

Conducción: Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Inspector de tránsito trucho fue detenido cuando cobraba coimas en pleno centro

Radio Salta confirmó que ocurrió el domingo pasado por la tarde, en Buenos Aires y Urquiza, cuando una familia se vio envuelta en una situación inesperada.

Salta Hoy

30 / 09 / 2025

 

Persiguió a un hombre que, vestido con el uniforme de inspector de tránsito, intentaba extorsionarlos. 

El individuo, que alegaba que la pareja había infringido la ley al no usar casco, exigió una multa de 450 mil pesos, pero ofreció dejar sin efecto la sanción a cambio de 100 mil pesos. 

La pareja, desconfiando de su proceder, decidió seguirlo tras entregarle parte del dinero. 

Al llegar a una esquina, se produjo un forcejeo y la policía intervino tras recibir un llamado por la pelea. 

Al ser detenido, se descubrió que el hombre era un ladrón conocido por la justicia, quien había perdido su trabajo en tránsito por corrupción. 

La familia, además de realizar la denuncia formal, compartió su experiencia en redes sociales para alertar a otros sobre este tipo de fraudes.


 

