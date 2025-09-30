Inspector de tránsito trucho fue detenido cuando cobraba coimas en pleno centro

Persiguió a un hombre que, vestido con el uniforme de inspector de tránsito, intentaba extorsionarlos.

El individuo, que alegaba que la pareja había infringido la ley al no usar casco, exigió una multa de 450 mil pesos, pero ofreció dejar sin efecto la sanción a cambio de 100 mil pesos.

La pareja, desconfiando de su proceder, decidió seguirlo tras entregarle parte del dinero.

Al llegar a una esquina, se produjo un forcejeo y la policía intervino tras recibir un llamado por la pelea.

Al ser detenido, se descubrió que el hombre era un ladrón conocido por la justicia, quien había perdido su trabajo en tránsito por corrupción.

La familia, además de realizar la denuncia formal, compartió su experiencia en redes sociales para alertar a otros sobre este tipo de fraudes.



