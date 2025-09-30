Juan Esteban Romero renunció al bloque Salta tiene Futuro y conformó el monobloque Compromiso Republicano.

El legislador señaló que la decisión se fundamenta en la negativa sistemática a otorgarle cupo para la presentación de proyectos dentro del bloque al que pertenecía.

“Me hacen pensar mal: acá es claro o consumís falopa o conoces a alguien que consume falopa”, manifestó Romero.

“Aquí nadie me dice nada, si hay que mejorarlo, lo podemos mejorar”, manifestó al hacer pública su idea de cambiar algunos puntos del proyecto.