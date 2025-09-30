 imagen

"Me fui del bloque porque frenaban mi proyecto sobre exámenes toxicológicos”

El diputado provincial, Juan Esteban Romero, señaló directamente a Socorro Villamayor, presidenta del bloque “Salta tiene futuro” por no apoyar su iniciativa. "Parece que no quieren que se hagan los exámenes”, dijo.

Juan Esteban Romero renunció al bloque Salta tiene Futuro y conformó el monobloque Compromiso Republicano.

El legislador señaló que la decisión se fundamenta en la negativa sistemática a otorgarle cupo para la presentación de proyectos dentro del bloque al que pertenecía.

“Me hacen pensar mal: acá es claro o consumís falopa o conoces a alguien que consume falopa”, manifestó Romero.

“Aquí nadie me dice nada, si hay que mejorarlo, lo podemos mejorar”, manifestó al hacer pública su idea de cambiar algunos puntos del proyecto.

