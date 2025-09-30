Murió un joven motociclista que protagonizó un accidente cerca de la rotonda de Limache
Al parecer el muchacho de 26 años se descompensó este lunes alrededor de las 10:00 sobre la Ruta Nacional 51, a la altura del Centro de Convenciones.
30 / 09 / 2025
Derrapó cayendo pesadamente al pavimento y fue trasladado al Hospital San Bernardo, donde confirmaron anoche a las 20 que había fallecido como consecuencia de las graves lesiones.
El joven era oriundo de esta capital con domicilio en la zona oeste de la ciudad.