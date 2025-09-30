Caso Jimena Salas: Esta mañana declararon vecinos del barrio San Nicolás

Le dijo que un chico lo había encontrado y que la estaba esperando. La testigo señaló que la mascota tenía un collar rojo y una correa. Jimena llevaba vestido, el cabello recogido y tenía a una de sus hijitas tomada de la mano.

La vecina manifestó que Jimena sabía que ella tenía una mascota y quizás por eso pensó que la supuesta perrita extraviada era suya. Cuando le explicó que no, Jimena le comentó que iba a publicar un aviso en la red social del barrio para ver si aparecía el dueño. Seguidamente se fue a su casa.

La testigo explicó que desde su domicilio no alcanzaba a ver la puerta de ingreso de la vivienda de Salas. Agregó que, como a las 13.30, mientras colgaba unas sábanas, escuchó un grito fuerte. Miró por el portón y entre los ligustros vio al esposo de la víctima agarrándose la cabeza.