Capacitación de las autoridades de mesa del interior

Todos ellos deben concurrir a un taller de preparación del nuevo sistema de votación con boleta única de papel.

Por Radio Salta habló Juan Pablo Acosta, secretario electoral del Juzgado Federal y explicó que las autoridades de mesa cobrarán $80 mil por la jornada electoral y las capacitaciones.

Acosta mencionó algunos de los puntos donde se realizarán las capacitaciones.

“En cada uno de los telegramas de convocatoria están los lugares y días de los talleres”, recordó.