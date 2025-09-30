Capacitación de las autoridades de mesa del interior
Serán 10 mil las autoridades de mesa que trabajarán en las elecciones del 26 de octubre.
Salta Hoy
30 / 09 / 2025
Todos ellos deben concurrir a un taller de preparación del nuevo sistema de votación con boleta única de papel.
Por Radio Salta habló Juan Pablo Acosta, secretario electoral del Juzgado Federal y explicó que las autoridades de mesa cobrarán $80 mil por la jornada electoral y las capacitaciones.
Acosta mencionó algunos de los puntos donde se realizarán las capacitaciones.
“En cada uno de los telegramas de convocatoria están los lugares y días de los talleres”, recordó.