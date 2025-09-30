 imagen

EN VIVO 22:00 a 23:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Capacitación de las autoridades de mesa del interior

Serán 10 mil las autoridades de mesa que trabajarán en las elecciones del 26 de octubre.

Salta Hoy

30 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Todos ellos deben concurrir a un taller de preparación del nuevo sistema de votación con boleta única de papel.

Por Radio Salta habló Juan Pablo Acosta, secretario electoral del Juzgado Federal y explicó que las autoridades de mesa cobrarán $80 mil por la jornada electoral y las capacitaciones.

Acosta mencionó algunos de los puntos donde se realizarán las capacitaciones.

“En cada uno de los telegramas de convocatoria están los lugares y días de los talleres”, recordó.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO