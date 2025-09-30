Proponen prohibir el ingreso a los casinos a quienes perciben la AUH y subsidios La Cámara de Diputados de Salta debatirá hoy un proyecto de ley que propone prohibir el ingreso y permanencia en casinos, salas de juego, bingos, hipódromos y otros establecimientos de apuestas a las personas que perciben la Asignación Universal por Hijo, subsidios sociales u otros beneficios asistenciales de carácter no contributivo.