El gobernador Gustavo Sáenz encabezó la firma del Pacto Todos por Salta, un compromiso colectivo que reunió a más de 200 diversos actores de la sociedad civil, empresariado y trabajadores.

Durante el encuentro, Sáenz reiteró su firme reclamo por las obras de infraestructura que están licitadas o comprometidas, pero que no han sido incluidas en el Presupuesto Nacional. "Este no es un acto político, es para unirnos y luchar para que se cumplan estas obras, que no son para este gobierno, sino para el futuro y el crecimiento de Salta", enfatizó.

El Gobernador hizo un fuerte llamado a la acción: "Les pido que me acompañen y me ayuden con los legisladores nacionales, a quienes ya se lo he pedido en infinidad de oportunidades, para que estas obras se concreten y se incluyan en el presupuesto nacional porque no están". Incluso, mencionó su disposición a ir hasta las últimas consecuencias: "Mi deseo es dejar el cargo con estas obras iniciadas y, si es necesario, voy a acampar en la Casa Rosada".

En este sentido, Sáenz argumentó que “las políticas a corto plazo no sirven, son parches” y los históricos problemas del norte argentino se perpetúan en el tiempo y “seguiremos hablando de las mismas cosas”.

“Aquí no es contra nadie, es para Salta. No estoy peleando ni hablando mal de nadie; no es mi estilo”, afirmó el Gobernador y añadió que “yo hago política pensando a futuro, yo hago política pensando en Salta. Insisto: No es contra ningún gobierno ni partido, es en beneficio de Salta”.

Reiteró que su deseo es “que al gobierno nacional le vaya bien porque así también a las provincias les irá bien. Pero también, que el gobierno nacional quiera que nos vaya bien a los salteños”.

Consideró que “este tiempo nos demanda unión, fuerza, trabajar de manera mancomunada para lograr estas obras que tenemos por primera vez en la historia. Es una gran oportunidad porque ya están licitadas, algunas ya empezadas". "Las hagamos y no importa quién las inaugure", continuó. "Ayúdenme a que empiecen y no se paren, porque de esto dependerá el futuro de nuestros hijos y de nuestra provincia".

Por último, manifestó que “la gente tiene que entender que esta no es una elección más; que no se elige a Cristina o a Milei; que soy yo o la selva; que ni detrás del color violeta está Milei ni detrás de Fuerza Patria, Cristina. Ellos no son candidatos. Hay otros candidatos que sería bueno que nos digan qué hicieron por Salta durante todos los años que ya tuvieron la oportunidad de representarnos”.

Exigencias Centrales del Acuerdo:

El documento firmado por la sociedad civil ratifica la profunda preocupación por la falta de inversión nacional en la provincia. Entre las principales exigencias, se destacan:

• Rutas y Logística: Exigir la reactivación y el mantenimiento de rutas nacionales vitales para la economía regional, como la RN 51, 40, 50 y 9-34, que se encuentran "completamente destruidas".

• Corredor Bioceánico: Impulsar la expansión de tendidos férreos y viales para concretar la infraestructura del Corredor Bioceánico.



• Reforma Federal: Gestionar una nueva Ley de Coparticipación Federal más equitativa y compensaciones igualitarias para el transporte de pasajeros, eliminando la disparidad con el AMBA.

• Obras Comprometidas: Asegurar el cumplimiento e incorporación al Presupuesto 2026 de las obras convenidas con Nación, muchas de ellas parte del Pacto de Güemes.

Estuvieron presentes el vicegobernador Antonio Marocco; el intendente de Salta, Emiliano Durand; el presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat; el presidente del Concejo Deliberante de Salta, Darío Madile; ministros, secretarios y funcionarios del Ejecutivo, legisladores, representantes de cámaras, asociaciones, empresas, trabajadores, universidades, entre otros.

Vía: Gobierno de Salta