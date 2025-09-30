Dos salteños fueron detenidos con 600 kilos de cocaína en Santiago del Estero

La intervención, realizada en la madrugada del lunes en la ruta nacional 34, resultó en el secuestro de una camioneta, teléfonos celulares y un arma de fuego.

El cargamento, valorado en más de 4 millones de dólares, fue descubierto gracias a un escáner portátil que reveló dónde estaban ocultos los ladrillos de cocaína.

Las autoridades destacaron la importancia de esta acción, que no solo evitó que la sustancia llegara a las calles, sino que también asestó un golpe significativo al narcotráfico en la región.

Los detenidos, considerados de alto riesgo, quedaron a disposición de la Justicia Federal mientras se refuerzan las medidas de seguridad para su traslado.