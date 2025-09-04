La Municipalidad diagramó el paso de las peregrinaciones por la obra del Plan Vial Sur
Los diversos grupos podrán ingresar por la rotonda de Santa Ana y circular por la nueva calzada de la av. Ex Combatientes de Malvinas.
Salta Hoy
En tanto que, los camiones o camionetas de apoyo deberán hacerlo por los desvíos. Asimismo, habrá zonas demarcadas para la asistencia que deseen brindar los vecinos de la ciudad.
Los días que ingresen los peregrinos, las maquinarias serán guardadas en los galpones para prevenir riesgos