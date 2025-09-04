 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

El viento derribó tres postes de madera detrás de la Terminal de Ómnibus

Ocurrió cerca de las 4:00 de la madrugada en el pasaje Dionisio Puch al 200. No hubo heridos, solo daños materiales.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En la zona no hay dificultad en el tránsito ya que el pasaje no es muy transitado.

Un funcionario del área de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta, dijo que estaban a la espera para que las empresas hagan el cambio de los postes. 

Sobre el fenómeno climático de fuertes ráfagas en la madrugada, explicó que en otros sectores de la ciudad también se cayeron postes y algunas ramas de árboles.

 

AM840

FM96.9

