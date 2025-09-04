El viento derribó tres postes de madera detrás de la Terminal de Ómnibus

En la zona no hay dificultad en el tránsito ya que el pasaje no es muy transitado.

Un funcionario del área de Protección Ciudadana de la Municipalidad de Salta, dijo que estaban a la espera para que las empresas hagan el cambio de los postes.

Sobre el fenómeno climático de fuertes ráfagas en la madrugada, explicó que en otros sectores de la ciudad también se cayeron postes y algunas ramas de árboles.