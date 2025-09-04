 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Alarma en Rosario de Lerma: Animales muertos a la intemperie preocupan a los vecinos

Hay una investigación en marcha tras el hallazgo de vacas y ovejas muertas en esa localidad del Valle de Lerma, en un campo cercano a zonas habitadas.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Al menos 18 vacas lecheras y 6 ovejas yacían al aire libre, algunas en avanzado estado de descomposición. 

Los vecinos están alarmados por esta situación recurrente, que mezcla la producción ganadera con la vida urbana. 

El propietario del terreno alegó que los animales murieron por una enfermedad, pero no hay confirmación oficial. 

La Policía Rural y la Fiscalía Penal iniciaron una investigación, mientras los especialistas advierten sobre los riesgos sanitarios y ambientales que genera dejar cadáveres expuestos.

 

