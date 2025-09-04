Alarma en Rosario de Lerma: Animales muertos a la intemperie preocupan a los vecinos

Al menos 18 vacas lecheras y 6 ovejas yacían al aire libre, algunas en avanzado estado de descomposición.

Los vecinos están alarmados por esta situación recurrente, que mezcla la producción ganadera con la vida urbana.

El propietario del terreno alegó que los animales murieron por una enfermedad, pero no hay confirmación oficial.

La Policía Rural y la Fiscalía Penal iniciaron una investigación, mientras los especialistas advierten sobre los riesgos sanitarios y ambientales que genera dejar cadáveres expuestos.