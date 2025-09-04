 imagen

EN VIVO 14:00 a 15:00 HRS

Área Chica

Conducción: Pauli Aguilar

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Empresarios de turismo piden mayores promociones

“Estamos en un momento de crisis, y la publicidad nos dará una luz de ventaja al lado de nuestros vecinos cuando todo esto mejore”, dijo Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Además reclamó mayor colaboración entre sector público y privado.

Lamentó, por ejemplo, que el municipio de Iruya esté ausente en la Feria Internacional de Turismo a realizarse en Buenos Aires.

“Muchas veces nos cuesta encontrar al intendente de esa localidad para reunirnos”, dijo Assaf.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO