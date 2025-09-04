Empresarios de turismo piden mayores promociones
“Estamos en un momento de crisis, y la publicidad nos dará una luz de ventaja al lado de nuestros vecinos cuando todo esto mejore”, dijo Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.
Además reclamó mayor colaboración entre sector público y privado.
Lamentó, por ejemplo, que el municipio de Iruya esté ausente en la Feria Internacional de Turismo a realizarse en Buenos Aires.
“Muchas veces nos cuesta encontrar al intendente de esa localidad para reunirnos”, dijo Assaf.