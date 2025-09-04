 imagen

Las empresas concesionarias son solidariamente responsables por el daño ambiental

Así lo dictaminó el Procurador General sobre los escapes de crudo en el Pozo Loma de Olmedo, en Pichanal.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El procurador general de la provincia de Salta, Pedro García Castiella, emitió un dictamen en el marco de la acción de reparación ambiental promovida por la Provincia que se encuentra tramitando ahora ante la Corte de Justicia.

En su dictamen, el Procurador sostuvo que todas las empresas que actuaron como sucesivas concesionarias del área de Puesto Guardián deben responder solidariamente por los daños ambientales que fueran detectados.

Cabe recordar que ya desde el año 2023 la Fiscalía Penal de Pichanal, con la apoyatura de la Procuración General y del Cuerpo de Investigadores Fiscales (CIF), exigió en audiencia medidas de seguridad para las personas y el ambiente circundante al pozo.

 

