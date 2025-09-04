 imagen

Termina el trabajo del Hogar de Noche

Funcionó 125 días asistiendo a personas en situación de calle.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Desde el 5 de mayo a la fecha, el dispositivo brindó 100 plazas a personas en situación de calle. Durante la temporada invernal se registraron más de 6.900 plazas ocupadas, siendo el 90% por hombres y el 10% por mujeres. La asistencia fue en calle 20 de Febrero 231.

Tras el  trabajo social y articulado que lleva adelante la Municipalidad de Salta junto al Gobierno de la Provincia permitió que durante la temporada de invierno 2025, el Hogar de Noche funcione de manera ininterrumpida durante 125 días. 

El espacio de asistencia y contención para personas en situación de calle abrió sus puertas el pasado 5 de mayo, registrando más de 6.900 plazas ocupadas, siendo el 90% por hombres y el 10% por mujeres. La asistencia fue en calle 20 de Febrero 231.

Este viernes 5 de septiembre cierra sus puertas, para acondicionarse para la próxima temporada. El dispositivo cumplió el objetivo de buscar, cuidar y asistir a quienes de manera voluntaria accedían a pasar la noche en un espacio seguro para personas sin hogar.

Luz Arévalo, directora General de Asistencia Crítica, realizó por Radio Salta un análisis del trabajo cumplido y resaltó la labor que se realizó con varios consulados para ayudar y repatriar a extranjeros.

Indicó además que este año se logró una mejor articulación y trabajo con otros municipios de la provincia. 

