Dos hospitales de Salta entre principales nodos del país para investigar el cáncer de mama

El Hospital Dr. Oñativia fortalece su trabajo en la Red de la Diversidad de Cáncer de Mama (REDICAM).

El viernes, la institución recibió la visita de la doctora en Bioquímica Andrea Llera, investigadora del CONICET y del Instituto Leloir, quien supervisó los avances del proyecto que busca comprender cómo viven las personas afectadas por cáncer de mama, si acceden a tratamientos adecuados en tiempo y forma, y cómo estas variables influyen en los resultados oncológicos.

La información permitirá trazar un diagnóstico más preciso del sistema de atención y diseñar intervenciones concretas que mejoren el acceso, la equidad y los resultados en salud en la región.

La investigadora del CONICET visita los principales nodos que integran la REDICAM, conformada por el Hospital Madariaga de Posadas (Misiones), el Hospital Materno Infantil y el Dr. Oñativia de Salta, el INECOA de Jujuy, la red ANLIS y el Instituto Leloir.

Durante su recorrido por el hospital Dr. Oñativia, Llera mantuvo reuniones con la gerencia, supervisó el aporte del BioBanco de la institución, respondió consultas del equipo de trabajo y capacitó al personal involucrado en la investigación.

La Red de Diversidad en Cáncer de Mama tiene como propósito construir una estructura científico-médica de referencia nacional que contemple la diversidad genética de la población argentina y que combine la investigación clínica con el análisis de los determinantes sociales de la salud.