Sur Provincial: El IPV avanza en procesos de regularización dominial

La presidente del Instituto Provincial de Vivienda, Laura Caballero, firmó convenios de colaboración con los intendentes de Metán, José María Issa, y Rosario de La Frontera, Kuldeep Singh, para facilitar la obtención del título de propiedad a familias de esas localidades, brindando de esta manera seguridad jurídica mediante la regularización dominial.

En un trabajo conjunto entre Provincia y municipios se busca consolidar el derecho a la vivienda para que las familias que fueron beneficiadas puedan formalizar la escrituración de sus hogares.

A la vez, el IPV protege al grupo familiar conviviente entregando el título bajo la legislación de Bien de Familia, para que la vivienda no se vea afectada ante alguna eventualidad económica o ejecución judicial.

Pasos para obtener la escritura de vivienda

El organismo provincial convoca a familias de los municipios de Metán y Rosario de la Frontera a escriturar su casa. Los adjudicatarios tienen que cumplir los requisitos del IPV, los cuales están disponibles en la web, tener catastro individual y la casa cancelada.

Para iniciar el trámite en Metán, lo puede hacer en la sede del IPV ubicada en la terminal de ómnibus (Sirio Libanesa 269) oficina 9 de lunes a viernes de 7.30 a 13.30 y los martes hasta las 18.30.

En Rosario de la Frontera, la atención es en la Municipalidad, oficina de Tierra y Vivienda, ubicada en calle Belgrano 383.