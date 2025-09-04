Escuelas técnicas conocieron el proceso de potabilización en la planta de Aguas del Norte

Alumnos de dos escuelas técnicas del interior de la provincia participaron ayer de una recorrida por la Planta Potabilizadora Campo Alegre que Aguas del Norte opera en la localidad de La Caldera.

Los estudiantes, de la Escuela de Educación Técnica Nº 3108 General Rudecindo Alvarado, de Rosario de Lerma; y la Escuela de Educación Técnica Nº 3173 de la localidad de San Antonio de los Cobres, participaron de la actividad junto a técnicos y profesionales de la empresa que brinda el servicio de agua potable, docentes y autoridades del Ministerio de Educación.

La visita se inició con una charla sobre el funcionamiento de la empresa, cómo se realiza el proceso de captación, potabilización y posterior transporte y distribución del agua desde el dique Campo Alegre a las localidades de La Caldera, La Calderilla, Vaqueros y parte de la zona norte de Salta capital.

Luego recorrieron las instalaciones de la planta potabilizadora, donde pudieron observar y aprender sobre las diferentes instancias del proceso para finalizar con una charla con consejos sobre cuidado del recurso.