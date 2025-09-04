 imagen

Las clases de Lengua de Señas abren una puerta para la comunicación inclusiva

La propuesta forma parte del programa ‘La Escuela en los Barrios’. Las clases en el CIC de Limache buscan que la comunicación con personas sordas o con discapacidad auditiva sea más efectiva. Para anotarse a las próximas clases, hay que llamar al 3872158121 o 3872266199.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En el Centro Integrador Comunitario de barrio Limache, la Municipalidad, a través de la Escuela de Emprendedores, brinda clases de LSA (Lengua de Señas Argentina).

Las actividades están a cargo de las profesoras Carolina Ruiz y Araceli Rodríguez. El objetivo es compartir con la comunidad, las herramientas teóricas y prácticas para que la comunicación sea más efectiva, inclusiva y empática con las personas sordas o con discapacidad auditiva.

La primera clase fue el miércoles 3 de septiembre y las próximas serán el 17 y 24 de septiembre y el 1° de octubre. Se dictan en el horario de 17 a 19 en las instalaciones del CIC “Cabo Luis Guillermo Sevilla” ubicado en Demetrio Herrera esq. Gaucho Mendéz de barrio Limache.

Los vecinos que deseen sumarse a las próximas clases, podrán comunicarse al 3872158121 o al 3872266199.

Es importante recordar que, durante el pasado mes de agosto, las clases se brindaron en el CIC de San Benito, donde más de 25 alumnos pudieron aprender las herramientas de LSA para hacer de Salta una ciudad más inclusiva.

 

