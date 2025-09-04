 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:00 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Habrá una feria en la plaza Belgrano por el Día Mundial de la Salud Sexual

Será este viernes 5, en el horario de 10 a 13. Se harán diferentes estudios como mamografías, Papanicolaou, ecografías tocoginecológicas y colocación de implantes subdérmicos.

Salta Hoy

04 / 09 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Social, organizará una feria de salud por el Día Mundial de la Salud Sexual, con el objetivo de promover el acceso a información, servicios y prácticas de cuidado integral, para fomentar el ejercicio de derechos y la prevención de enfermedades.

La actividad se desarrollará este viernes 5, en el horario de 10 a 13, en la plaza Belgrano, de la ciudad de Salta.

En la feria habrá diferentes stands de promoción de salud en los que se asesorará sobre métodos anticonceptivos, salud menstrual, prevención del cáncer de cuello de útero y de mama y sobre el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Asimismo, estará el camión oncológico para realizar mamografías, estudio que permite detectar tempranamente el cáncer de mama. El examen estará disponible para mujeres mayores de 40 años, que no tengan obra social y que haga más de un año que no se realizan ese estudio.

Se colocarán implantes subdérmicos a menores de 19 años y se realizarán ecografías tocoginecológicas con pedido médico, en ambos casos no deben tener prepaga.

También se tomará muestra para el examen de Papanicolaou a mayores de 25 años.  La persona no tiene que estar menstruando, ni bajo un tratamiento con óvulos, ni haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas, ni haber usado cremas.

Desde la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable explicaron que es necesario llevar el documento de identidad, requisito fundamental para acceder a los estudios. 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO