Habrá una feria en la plaza Belgrano por el Día Mundial de la Salud Sexual

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Subsecretaría de Medicina Social, organizará una feria de salud por el Día Mundial de la Salud Sexual, con el objetivo de promover el acceso a información, servicios y prácticas de cuidado integral, para fomentar el ejercicio de derechos y la prevención de enfermedades.

La actividad se desarrollará este viernes 5, en el horario de 10 a 13, en la plaza Belgrano, de la ciudad de Salta.

En la feria habrá diferentes stands de promoción de salud en los que se asesorará sobre métodos anticonceptivos, salud menstrual, prevención del cáncer de cuello de útero y de mama y sobre el acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Asimismo, estará el camión oncológico para realizar mamografías, estudio que permite detectar tempranamente el cáncer de mama. El examen estará disponible para mujeres mayores de 40 años, que no tengan obra social y que haga más de un año que no se realizan ese estudio.

Se colocarán implantes subdérmicos a menores de 19 años y se realizarán ecografías tocoginecológicas con pedido médico, en ambos casos no deben tener prepaga.

También se tomará muestra para el examen de Papanicolaou a mayores de 25 años. La persona no tiene que estar menstruando, ni bajo un tratamiento con óvulos, ni haber tenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas, ni haber usado cremas.

Desde la Supervisión de Salud Sexual y Procreación Responsable explicaron que es necesario llevar el documento de identidad, requisito fundamental para acceder a los estudios.